Европа ускорила переход на электромобили 31.07.2026, 3:29

Продажи «электричек» существенно выросли.

Продажи электромобилей во втором квартале 2026 года существенно выросли в Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, в то же время в Китае и Северной Америке рынок сократился. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства Electric Car Markets in a Time of Uncertainty.

В марте-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи электромобилей выросли:

в Латинской Америке - на 132%;

в Азиатско-Тихоокеанском регионе без Китая - на 101%;

в Юго-Восточной Азии - на 62%;

в Европе - на 33%.

В то же время в Китае продажи электрокаров сократились на 16%, тогда как в США и Канаде - на 22%.

Среди причин спада МЭА называет изменения государственной политики поддержки, ослабление спроса и общее сокращение автомобильного рынка.

Тем не менее, несмотря на падение внутренних продаж, КНР сохранила лидерство в сфере электромобилей: в первом полугодии экспорт китайских электрокаров вырос более чем на 120%.

МЭА ожидает, что по итогам 2026 года мировые продажи электромобилей вырастут примерно на 10% - до 23 млн автомобилей. Их доля может достичь 29%.

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