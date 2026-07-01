The Guardian: РФ впервые ударила по заводу американского производителя дронов в Киеве 31.07.2026, 2:57

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

В результате атаки удалось избежать жертв.

Во время одной из российских атак по Киеву на прошлой неделе было поражено предприятие по производству беспилотников американской корпорации Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр. Как пишет The Guardian, это первый случай, когда Россия нанесла удар по оружейной американской компании.

Авторы привели сообщение российских госСМИ о том, что на заводе, который производил беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet работали «специалисты из украинско-американской компании». По словам источника издания, в результате атак никто не погиб.

Издание указало, что Terminal Autonomy производит высокоточные беспилотники для нанесения «глубоких ударов» с системами наведения, устойчивыми к российским помехам. Как следует из названия, беспилотники компании оснащены ИИ, который берет на себя управление дроном в заключительной фазе атаки. Поэтому в случае радиопомех или отсутствующей мобильной связи беспилотник становится полностью автономным, но завершает задачу.

«Мы используем управляемые искусственным интеллектом барражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на действительной службе против вражеских объектов на передовой «, - говорится на веб-сайте компании.

В комментарии журналистам бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи сказал, что "русским все равно, кому принадлежит производство. Оно все равно остается целью. Им все равно, американское оно или чье-то другое". Он добавил, что если бы в Украине началось производство ракет для Patriot или любой другой американской системы, то российская армия все равно нанесла бы удар по такой цели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com