В Венгрии из-за жары приостанавливает работу единственная АЭС
- 31.07.2026, 1:34
Население и предприятия предупредили о возможном энергокризисе.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил, что на следующей неделе страна может столкнуться с энергетическим кризисом после того, как оператор единственной в стране атомной электростанции «Пакш» объявил о приостановке ее работы.
Как, пишет «Европейская правда», критическая ситуация возникла из-за засушливой погоды. АЭС «Пакш» вынуждена приостановить работу из-за низкого уровня воды в Дунае, кроме того среди населения растет рост потребления электроэнергии.
Венгерское правительство обратилось к крупным потребителям, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, с просьбой добровольно сократить потребление электроэнергии с 17.00 до 22.00 во время жары.
Петер Мадяр попросил также венгров «сдержанно и ответственно» относиться к использованию электроэнергии, пообещав, что и в правительственных зданиях также будет ограничено ее потребление.
«Мы работаем над тем, чтобы избежать более строгих ограничений и обеспечить безопасное функционирование Венгрии в ближайшие дни», — заявил Мадьяр.
Вместе с тем он отметил, что если принятых мер будет недостаточно, правительство может прибегнуть к так называемому ротационному отключению электроэнергии.
30 июля венгерская энергетическая компания MVM сообщила, что все блоки атомной электростанции «Пакш» — единственной в Венгрии — остановят свою работу в течение 24−72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Такое решение было принято впервые за время существования этой АЭС. Ранее из-за технической неисправности приостановила работу венгерская тепловая электростанция «Дунаменти».