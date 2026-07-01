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В Венгрии из-за жары приостанавливает работу единственная АЭС

  • 31.07.2026, 1:34
В Венгрии из-за жары приостанавливает работу единственная АЭС
Фото: paksiatomeromu

Население и предприятия предупредили о возможном энергокризисе.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил, что на следующей неделе страна может столкнуться с энергетическим кризисом после того, как оператор единственной в стране атомной электростанции «Пакш» объявил о приостановке ее работы.

Как, пишет «Европейская правда», критическая ситуация возникла из-за засушливой погоды. АЭС «Пакш» вынуждена приостановить работу из-за низкого уровня воды в Дунае, кроме того среди населения растет рост потребления электроэнергии.

Венгерское правительство обратилось к крупным потребителям, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, с просьбой добровольно сократить потребление электроэнергии с 17.00 до 22.00 во время жары.

Петер Мадяр попросил также венгров «сдержанно и ответственно» относиться к использованию электроэнергии, пообещав, что и в правительственных зданиях также будет ограничено ее потребление.

«Мы работаем над тем, чтобы избежать более строгих ограничений и обеспечить безопасное функционирование Венгрии в ближайшие дни», — заявил Мадьяр.

Вместе с тем он отметил, что если принятых мер будет недостаточно, правительство может прибегнуть к так называемому ротационному отключению электроэнергии.

30 июля венгерская энергетическая компания MVM сообщила, что все блоки атомной электростанции «Пакш» — единственной в Венгрии — остановят свою работу в течение 24−72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Такое решение было принято впервые за время существования этой АЭС. Ранее из-за технической неисправности приостановила работу венгерская тепловая электростанция «Дунаменти».

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