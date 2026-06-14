Что происходит с мозгом, когда мы находимся под действием кофе? 14.06.2026, 15:10

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Фото: Getty Images

Кофеин может изменять показатели мозговой активности.

Даже если вы быстро засыпаете после кофе, кофеин действует как скрытый стимулятор. Он блокирует химические сигналы усталости в мозге, что вынуждает его работать ночью.

Об этом пишет SciTechDaily.

Кофеин хорошо известен способностью повышать бдительность и уменьшать чувство усталости. Но эксперты предостерегают: этот дневной бонус может иметь последствия.

Исследования показывают: влияние кофеина не всегда проявляется как более короткий сон или проблемы с засыпанием. Часто главный удар приходится именно на качество гибернации.

По словам профессора Курпаса, даже когда продолжительность сна выглядит нормальной, кофеин может уменьшать медленноволновую активность и смещать картину ЭЭГ в сторону более «бодрого» мозга. То есть тело лежит в постели, глаза закрыты, но мозг отдыхает не так глубоко, как должен был.

Поэтому человек может провести в постели свои привычные восемь часов, чувствовать, что «спало хорошо», но фактически получить меньше восстановительных преимуществ гибернации.

Профессор отмечает: субъективное впечатление от сна не всегда совпадает с тем, что показывают нейрофизиологические записи. Человек может не помнить мелких пробуждений и не замечать уменьшения гибернации, тогда как ЭЭГ это четко фиксирует.

Вместе с тем, ученые отмечают, что для многих людей кофе остается компромиссом между бодростью днем и качественным сном ночью. Период полувыведения кофеина из организма может составлять от двух до десяти часов в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

Сколько кофе можно пить в день

Содержимое кофеина в кофе может колебаться от 50 до 400 мг на чашку. В среднем чашка напитка объемом 240 мл содержит около 100 мг кофеина.

Ученые утверждают: до 400 мг кофеина в день является безопасным пределом для большинства здоровых взрослых людей. То есть теоретическая безопасная суточная норма кофе для здорового организма — 4 чашки (945 мл).

В то же время нужно помнить, что кофеин содержится в других напитках или продуктах, таких как чай, шоколад, энергетические напитки и некоторые медикаменты. Их чрезмерное потребление вместе с кофе может привести к превышению суточной нормы кофеина.

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