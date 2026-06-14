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Бармалей

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 14.06.2026, 13:15
  • 2,048
Бармалей
Фото: Getty Images

Путин все больше превращается в какого-то комического отрицательного персонажа.

«Великий геополитик», не способный принять политического, дипломатического решения, которого от него ждут уже даже лоялисты, с неадекватным упрямым упорством продолжает талдычить одно и то же про СВОю «идущую по плану», игнорируя и социально-экономическую реальность, и столь любимые им «военные реалии на земле».

Медленное, тяжелое и стратегически бессмысленное «продвижение» ВС РФ на Донбассе (и «отрицательное наступление» на других участках ЛБС) обходится все дороже. Речь и о жизнях, и о деньгах. Но, главное, всем очевидна бесперспективность военной кампании.

«Украина все более эффективно наносит дальние удары вглубь российской территории и по критически важным объектам российской экономики. По данным Военного министерства США, впервые в истории число погибших с российской стороны превысило число раненых... Россияне постоянно теряют по 5 000 человек — и это не раненые, а именно убитые... Так что украинцы не просто сражаются отважно, они сражаются эффективно…

Я думаю, на данный момент ни у кого нет сомнений — как среди большинства наблюдателей в мире, так, я бы сказал, и у некоторых внутри самой России, — что вторжение в Украину обернулось для них стратегической катастрофой. Они совершенно точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И они, возможно, никогда не смогут военным путем добиться даже тех целей, которые сейчас требуют на переговорах».

Это резюме от госсекретаря США Рубио на слушаниях в Сенате.

Как подсчитал на основе данных Минфина исследователь германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге, «спецоперация» обходится России в 65 млрд руб. в день или 2,7 млрд в час! Военные расходы в 1-м квартале 2026 г. достигли рекордных 5,9 трлн - 46% всего бюджета РФ. С 2022 г. СВО уже стоила налогоплательщикам более 53 трлн руб.

Из-за огневого контроля ВСУ «крымского коридора» (трассы «Новороссия»), в Крыму в начале июня ввели талоны на топливо. Т.к. в Севастополь не пришли бензовозы, то QR-коды на покупку бензина были «деактивированы». АЗС обслуживают только коммунальные службы, скорую, силовиков и общественный транспорт.

Похожая «стабильность и безопасность» накрывает и регионы РФ.

Только за эти дни более семи сотен БПЛА ударили по регионам РФ, в т.ч. по нефтеперекачивающим станциям во Владимирской области, Куйбышевскому НПЗ в Самаре, предприятию Тольяттикаучук, терминалу «Таманьнефтегаз» в порту Темрюк, нефтеперекачивающей инфраструктуре ст. Котово Нижегородской области, НПЗ в Татарстане (объекты «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске).

Власти Татарстана сообщили, что на некоторых АЗС зафиксированы очереди. На станциях «Татнефти» - временные ограничения: не более 20 л. бензина в сутки, до 40 л. дизеля для легковых машин и до 200 л. для грузовиков.

«Татнефть» ограничила продажи на всех своих заправках. Дефицит на них возник в Москве, Петербурге, Казани, Архангельске. Лимиты на продажу топлива в Москве также ввели «Лукойл» и «Роснефть».

Всего за последние дни дефицит бензина и дизельного топлива фиксировали в 17 регионах — в Курской, Белгородской, Саратовской, Рязанской, Псковской, Московской, Томской, Мурманской, Воронежской, Орловской, Ленинградской, Новгородской областях, Краснодарском, и Красноярском краях, Карелии, Москве и Петербурге.

Проблемы с бензином перекинулись на отдельные районы в Бурятии, Амурской области, Хабаровского края. Перебои, ограничения и очереди зафиксированы в Ульяновске, Волгограде, Астрахани, Иваново, Вологде, Череповце, Калуге, Кемерово, Чувашии, Хакасии. На АЗС вводят запреты на продажу бензина в канистры…

Такими темпами, поездка на автомобиле скоро превратится в роскошь. Все это ударит по логистике, ценам и т.д.

Но ничего! Россияне «по плану» пересядут с машин и самолетов на гужевой транспорт. На лошадей, верблюдов или найдут для себя «диких скакунов».

Есть еще и ослики (их уже давно опробовали штурмовики ВС РФ).

Ослы даже лучше, чем дикие скакуны! Они не будут умничать!

«Великий геополитик» все больше превращается в какого-то комического отрицательного персонажа, а-ля Бармалей из «Айболита-66».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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