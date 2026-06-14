В Петербурге начнут раздавать бумажные карты на фоне отключений интернета

В Петербурге начнут раздавать бумажные карты на фоне отключений интернета6
- 14.06.2026, 14:47
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Россия катится назад в доцифровую эпоху.
Власти Санкт-Петербурга предложили пользоваться бумажными картами и путеводителями на фоне регулярных отключений мобильного интернета.
Губернатор Александр Беглов сообщил в интервью ТАСС, что альтернативные средства навигации будут раздавать в павильонах Городского туристско-информационного бюро. По его словам, также посетителям помогут сориентироваться и расскажут о работе транспорта. Беглов добавил, что аналогичную помощь уже предоставляют сотрудники мобильной информационной службы Ask Me, которые «раздают карты и отвечают на вопросы».
В Санкт-Петербурге регулярно отключают мобильный интернет под предлогом борьбы с беспилотниками. Последний крупный шатдаун был зафиксирован во время проведения экономического форума (ПМЭФ) 3–6 июня, в котором участвовал президент России Владимир Путин. Так, в первый день мероприятия блокировки интернета начались уже после часу ночи. Горожане жаловались, что у них не работали даже сайты из созданного властями «белого списка». Несмотря на эти меры, дроны поразили «Петербургский нефтяной терминал» в 17 км от места проведения ПМЭФ. Участники мероприятия могли наблюдать столбы густого черного дыма.
В апреле на фоне усиления блокировок по всей стране в Госдуме призвали россиян носить с собой бумажные карты и не рассчитывать на интернет. Депутат Ярослав Нилов, заявил, что это «новая реальность», к которой нужно адаптироваться. В свою очередь его коллега Олег Леонов рекомендовал при отключениях интернета использовать указатели с названиями улиц и обращаться за помощью к прохожим, а в МФТИ напомнили о «простом и надежном» способе ориентирования на местности — по солнцу и звездам.
В мае российские издатели сообщили о рекордном росте спроса на бумажные карты. Продажи в категории «Атласы и карты автодорог» увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом, говорили в «АСТ нонфикшн». В числе самых востребованных товаров оказались туристические карты Москвы и Санкт-Петербурга.