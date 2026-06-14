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Просьба оставить девушку в покое закончилась дракой в минском метро

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  • 14.06.2026, 14:35
  • 4,944
Просьба оставить девушку в покое закончилась дракой в минском метро
иллюстративное фото

17-летний парень проявил рыцарские качества.

В Минске вынесли приговор 28-летнему мужчине, который устроил драку в вагоне метро после неудачной попытки познакомиться с девушкой. Как пишут «Минск-Новости», пострадал 17-летний парень, решивший за нее заступиться.

Инцидент произошел поздно вечером в одном из поездов столичной подземки. Как выяснилось в суде, незадолго до этого мужчина выпил около полулитра коньяка. В метро он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с подростком, и решил завязать знакомство.

Однако спутник девушки попросил незнакомца оставить их в покое. После этого между мужчинами вспыхнул конфликт.

По данным прокуратуры, агрессор нанес подростку не менее десяти ударов по голове и рукам. От одного из толчков парень потерял равновесие и упал. Но на этом нападение не закончилось.

Мужчина продолжил угрожать несовершеннолетнему, сдавливал ему лицо и уши руками, а затем укусил его. Остановить дебошира удалось только другому пассажиру, который вытолкал его из вагона на станции метро «Партизанская».

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за хулиганство. На суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Ранее мужчина не был судим и работал стропальщиком в частной организации.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа — 40 базовых величин, или 1800 рублей.

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