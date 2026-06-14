Роботакси Waymo помогло преступнику уйти от полиции
- 14.06.2026, 13:59
- 1,686
Личность грабителя не смогли установить даже спустя 6 месяцев.
В Сан-Франциско (США) произошел необычный случай, который привлек внимание не только полиции, но и технологической отрасли. Грабитель использовал роботакси Waymo в качестве машины для побега после кражи в студии йоги, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
По данным местных СМИ, злоумышленник проник в студию йоги, за несколько минут собрал одежду и спортивные товары, после чего загрузил добычу в багажник ожидавшего его роботакси. Затем он сел в автомобиль и покинул место преступления.
Спустя шесть месяцев полиция Сан-Франциско так и не смогла задержать подозреваемого или установить его личность. Этот эпизод считается одним из первых известных случаев в городе, когда беспилотный автомобиль использовался для побега с места преступления.
Особый интерес вызвал вопрос доступа к данным Waymo. Автомобили компании оснащены многочисленными внутренними и внешними камерами, а для заказа поездки требуется регистрация с платежными данными. Однако следователи столкнулись с неожиданной проблемой: к моменту получения судебного ордера часть видеоматериалов уже была удалена, а записи с внешних камер оказались размыты из-за требований конфиденциальности.
В результате даже наличие большого количества цифровых данных не помогло быстро выйти на след преступника. Случай стал поводом для новой дискуссии о том, как беспилотные сервисы хранят информацию и насколько полезными они могут быть для правоохранительных органов.