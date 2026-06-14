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В Иране наконец назначили дату похорон Али Хаменеи

  • 14.06.2026, 10:44
  • 1,208
В Иране наконец назначили дату похорон Али Хаменеи
Али Хаменеи

Он был ликвидирован несколько месяцев назад.

В Иране объявили даты похорон верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в конце февраля в результате ударов США и Израиля. Траурные церемонии начнутся 4 июля в Тегеране, а похоронят покойного аятоллу 9 июля в его родном городе Мешхеде, сообщает Reuters со ссылкой на иранские госСМИ.

Ранее похороны Хаменеи планировалось провести в начале марта, однако их отложили на неопределенный срок. Официально власти Ирана объясняли это логистическими трудностями и необходимостью подготовиться к приезду большого числа людей со всей страны.

По данным СМИ, причиной переноса могли стать и соображения безопасности. Незадолго до этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Ирана, который продолжит политику против Израиля, станет целью для ликвидации.

86-летний Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый же день совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Он возглавлял Исламскую Республику с 1989 года. После гибели аятоллы пост верховного лидера Ирана занял его сын Моджтаба Хаменеи, который также пострадал во время удара по Тегерану.

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