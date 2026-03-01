Ликвидация Хаменеи: появились первые подробности операции 1.03.2026, 8:37

Решение спуститься в бункер стало роковым.

Появились первые подробности операции по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, проведенной израилськими и американскими силами ВВС, пишет cursorinfo.co.il.

В момент удара по его резиденции в центре Тегерана он находился в подземной части комплекса, однако не в самом глубоком стратегическом бункере. По имеющимся данным, решение спуститься именно в этот сектор было принято незадолго до атаки, и укрытие не было рассчитано на прямое попадание тяжелых проникающих боеприпасов.

Основной удар пришелся по центральному блоку подземной инфраструктуры, где располагались командные помещения и личные апартаменты. Серия из примерно тридцати авиабомб вызвала цепную детонацию и обрушение нескольких уровней перекрытий. Часть тоннелей оказалась полностью заблокирована.

По предварительной информации, связь с Хаменеи была потеряна почти сразу после первых взрывов. Спасательные подразделения, допущенные к разбору завалов спустя несколько часов, обнаружили тело среди обрушившихся конструкций. Повреждения указывают на воздействие мощной ударной волны и обвала бетонных плит.

Комплекс, считавшийся одним из наиболее защищенных объектов в Тегеране, получил критические разрушения. Удар был рассчитан на поражение именно подземных помещений, что фактически исключило возможность эвакуации из центральной части укрытия.

