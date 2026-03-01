Трамп: Хаменеи мертв 1.03.2026, 0:52

Тиран не смог скрыться от американской разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, Хаменеи, которого он назвал одним из самых жестоких людей в истории, мёртв. Трамп подчеркнул, что считает это справедливостью как для иранского народа, так и для американцев и граждан других стран, которые, по его утверждению, пострадали от действий Хаменеи и его окружения.

Американский лидер также отметил, что тому не удалось скрыться от американской разведки и современных систем слежения. Он добавил, что операция проводилась в тесной координации с Израилем, и заявил, что ни сам Хаменеи, ни другие руководители, погибшие вместе с ним, не смогли предотвратить произошедшее.

Отметим, резиденция Хаменеи была уничтожена. Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что на комплекс было сброшено 30 бомб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com