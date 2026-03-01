Трамп: Хаменеи мертв
- 1.03.2026, 0:52
Тиран не смог скрыться от американской разведки.
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
По его словам, Хаменеи, которого он назвал одним из самых жестоких людей в истории, мёртв. Трамп подчеркнул, что считает это справедливостью как для иранского народа, так и для американцев и граждан других стран, которые, по его утверждению, пострадали от действий Хаменеи и его окружения.
Американский лидер также отметил, что тому не удалось скрыться от американской разведки и современных систем слежения. Он добавил, что операция проводилась в тесной координации с Израилем, и заявил, что ни сам Хаменеи, ни другие руководители, погибшие вместе с ним, не смогли предотвратить произошедшее.
Отметим, резиденция Хаменеи была уничтожена. Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что на комплекс было сброшено 30 бомб.