Порт в Туапсе больше не отгружает нефть 14.06.2026, 10:16

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В ВМС Украины раскрыли потери России от последних ударов ВСУ.

Удары Сил обороны Украины по нефтяному сектору России не только сокращают финансирование Кремлем войны, но и в целом подрывают основы главной доходной отрасли РФ.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, после серии массированных ударов украинских дронов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и прилегающему к нему морскому терминалу «Роснефти» оттуда прекратилась отгрузка нефти.

«В прошлом месяце Туапсе вообще ничего не отгрузило из нефти. Учитывая, что здесь отгружалось примерно 20% российской нефти танкерами, то это серьезно. А порт «Туапсе» - крупнейший в Российской Федерации», - напомнил Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что это не только недополученная выгода, которая позволила бы России финансировать войну. Речь идет и о технологических последствиях для всей отрасли.

Добыча нефти имеет свои особенности, поэтому не получится остановить добычу просто потому, что нефть некуда отгрузить. Может произойти цепная реакция, которая повлияет на отрасль в целом.

«Потеря таких экспортных возможностей повлияет на общую картину. Потому что вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт «Усть-Луга» на Балтике. Это так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А ее нет», - пояснил Плетенчук.

Удары по НПЗ в Туапсе

Туапсинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора на побережье Черного моря. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год. Комплекс является важным производственным и логистическим узлом, который обеспечивает связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Напомним, 1 мая Силы обороны Украины нанесли очередной удар по Туапсинскому НПЗ России. На территории предприятия после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Перед этим, 30 апреля, в сети показали новые спутниковые снимки последствий предыдущих ударов по НПЗ. На них четко видны масштабы серьезных повреждений инфраструктуры.

Кроме того, 28 апреля украинские дроны нанесли тройной удар по нефтетерминалу в Туапсе. Тогда масштабный пожар охватил новые резервуары, местных жителей пришлось эвакуировать. В общем уже уничтожено 24 резервуара, а работа предприятия фактически приостановлена.

А в ночь на 27 мая подразделения Сил обороны Украины снова поразили нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский». Был зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия.

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