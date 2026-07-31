В Польше заявили о признаках истощения запасов ракет РФ 2 31.07.2026, 20:56

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Что показал анализ Х-101?

Изучение российской ракеты Х-101 в Польше показало, что для ударов по Украине Россия использует недавно произведенное вооружение.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в сети Х.

Польские эксперты, в том числе специалисты Военной жандармерии, продолжают исследовать обломки российской крылатой ракеты Х-101, которая была обнаружена после нарушения воздушного пространства Польши.

По его словам, анализ фрагментов позволяет получить все больше информации о происхождении и времени производства ракеты.

Как сообщил Косиняк-Камыш, специалисты установили, что ракета была изготовлена во втором квартале 2026 года на предприятии, расположенном недалеко от Москвы.

По оценке польского министра, это может свидетельствовать о том, что Россия применяет для ударов по Украине вооружение, произведенное незадолго до его использования.

«Ракета была построена во втором квартале этого года на заводе недалеко от Москвы. Это означает, что Россия использует для обстрела Украины ракеты, произведенные совсем недавно. Это подтверждает информацию, что российские военные запасы истощились», - отметил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины остается важной, поскольку, по его мнению, она способствует приближению окончания войны и напрямую влияет на безопасность европейских государств.

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