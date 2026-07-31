На границе оштрафовали двух белорусок

На границе оштрафовали двух белорусок1
- 31.07.2026, 20:51
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Одну даже не выпустили из страны.
Из страны не выпустили белоруску, которая хотела выехать в Литву по иностранному паспорту. В тот же день оштрафовали женщину, которая приехала на родину с просроченным на два года документом, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Госпогранкомитет.
В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе 29 июля пограничники не выпустили в Литву гражданку Беларуси.
Причина в том, что женщина хотела выехать по иностранному, а не белорусскому паспорту, что является нарушением.
Белоруску оштрафовали и отказали в пропуске через границу.
Еще одной нарушительницей стала гражданка Беларуси, проживающая в Канаде. На въезде из Литвы она предъявила паспорт, просроченный почти на два года. Документ изъяли, женщину также оштрафовали.
«В случае потери, истечения срока или порчи паспорта за границей обратитесь в посольство или консульство Беларуси для получения свидетельства на возвращение. После приезда в страну сделайте новый паспорт. Выполнение этих действий позволит избежать административной ответственности и существенно сократить время пересечения границы», — заявили в ГПК.