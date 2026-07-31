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Формула долголетия: как правильно применить правило «8-8-8»

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  • 31.07.2026, 21:10
  • 2,064
Формула долголетия: как правильно применить правило «8-8-8»

Простое правило поможет сохранить здоровье.

Простой и эффективный метод поддержания здоровья, основанный на жестком балансе времени, предложил индийский специалист Амитабх Парти. Правило заключается в разделении 24 часов на три равных блока: восемь часов на полноценный сон, восемь на профессиональную деятельность и столько же на личную жизнь. По мнению медика, такая схема помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых патологий, диабета и депрессивных состояний.

Фундаментом физического и ментального восстановления доктор считает именно качественный ночной отдых. В этот период иммунная система перезагружается, а головной мозг структурирует накопленную информацию.

Дефицит сна ломает гормональный баланс, провоцируя набор веса и проблемы с обменом веществ. В свою очередь, строгое ограничение работы восемью часами защищает от накопления хронического стресса и скачков кортизола, которые ведут к гипертонии и инсулинорезистентности.

Оставшуюся треть суток эксперт рекомендует тратить на спорт, общение, хобби и приготовление полезной еды. Физическая активность и социальные контакты поддерживают тонус сосудов, суставов и защищают от психоэмоционального выгорания. При этом жестко следовать схеме не обязательно: график можно и нужно адаптировать под возраст или профессию. Главная цель методики — выработать устойчивые полезные привычки, которые сохранят здоровье в долгосрочной перспективе.

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