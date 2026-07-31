Стало известно, за сколько в Минске купили самый дорогой дом в июне 31.07.2026, 20:27

Его площадь — около 175 «квадратов».

В июне самый дорогой коттедж в столице продали в Ржавце. За него заплатили почти $400 тыс., пишет Realt.

Дом расположен в коттеджной застройке 2010-х годов за Лебяжьим.

Коттедж был построен в 2010 году. Его площадь — около 175 «квадратов». За него заплатили $396 769.

К слову, этот дом оказался не только самым дорогим, проданным в Минске в прошлом месяце, но еще и вторым по дороговизне среди проданных в июне во всей стране. Напомним, лидером стал коттедж в Боровлянах за $630 тыс.

Месяцем ранее, в мае, самый дорогой дом Минска был продан в «Олимпик Парке» в Лебяжьем. Он обошелся покупателю в $1,8 млн.

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