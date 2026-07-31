В Сеть попал интересный тест на математическое чутье
- 31.07.2026, 20:05
Найдите оптимальное решение задачи.
Математическое чутьё — это не столько умение считать, сколько способность быстро увидеть структуру задачи. Часто правильное решение не требует сложных вычислений, а появляется, когда вы замечаете закономерность или более короткий путь, отмечает «Вокруг света».
Такие задачи специально строятся так, чтобы увести в сторону: предложить очевидный, но не самый выгодный вариант. Если действовать по шаблону, легко потратить лишнее время и получить не лучший результат.
Здесь важно остановиться и посмотреть на задачу шире. Иногда достаточно изменить угол взгляда, чтобы решение стало значительно проще.
Именно это и проверяет данный тест: насколько вы умеете находить оптимальные решения, а не просто правильные.
Попробуйте не спешить с ответом и подумать, можно ли решить задачу иначе.
Чем быстрее вы увидите короткий путь, тем лучше работает ваше математическое мышление.
Задача: Продавец, живущий в городе А, хочет в течение недели посетить все города от B до P, но не обязательно в алфавитном порядке. В конце своего путешествия ему надо вернуться в A. Важный нюанс: продавец планирует посетить каждый город только один раз.
Синие линии — единственные дороги, соединяющие 16 городов. Продавец может использовать только прямой маршрут между любыми двумя городами, то есть ему нельзя поворачивать на пересечении двух улиц.
А теперь ответьте: сколько различных маршрутов возможно? Свое решение напишите в комментариях.