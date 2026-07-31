В Сеть попал интересный тест на математическое чутье 31.07.2026, 20:05

Найдите оптимальное решение задачи.

Математическое чутьё — это не столько умение считать, сколько способность быстро увидеть структуру задачи. Часто правильное решение не требует сложных вычислений, а появляется, когда вы замечаете закономерность или более короткий путь, отмечает «Вокруг света».

Такие задачи специально строятся так, чтобы увести в сторону: предложить очевидный, но не самый выгодный вариант. Если действовать по шаблону, легко потратить лишнее время и получить не лучший результат.

Здесь важно остановиться и посмотреть на задачу шире. Иногда достаточно изменить угол взгляда, чтобы решение стало значительно проще.

Именно это и проверяет данный тест: насколько вы умеете находить оптимальные решения, а не просто правильные.

Попробуйте не спешить с ответом и подумать, можно ли решить задачу иначе.

Чем быстрее вы увидите короткий путь, тем лучше работает ваше математическое мышление.

Задача: Продавец, живущий в городе А, хочет в течение недели посетить все города от B до P, но не обязательно в алфавитном порядке. В конце своего путешествия ему надо вернуться в A. Важный нюанс: продавец планирует посетить каждый город только один раз.

Синие линии — единственные дороги, соединяющие 16 городов. Продавец может использовать только прямой маршрут между любыми двумя городами, то есть ему нельзя поворачивать на пересечении двух улиц.

А теперь ответьте: сколько различных маршрутов возможно? Свое решение напишите в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com