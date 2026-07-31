Путин боится взрыва 31.07.2026, 19:53

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ФОТО: GETTY IMAGES

Эксперт о том, когда ждать коллапса российского топливного рынка.

На сегодняшний момент российская нефтяная инфраструктура и топливный рынок находятся на грани коллапса. Украинские удары буквально не дают возможности нормализовать ситуацию. Тем не менее, говорить о том, что нефтяная отрасль РФ окончательно упала, еще рано.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал независимый аналитик глобального энергетического рынка Борис Аронштейн.

По его словам, на сегодняшний момент можно говорить о том, что украинские дроны смогли вывести из строя около 35% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

- Одномоментно же из строя выведены приблизительно 35% нефтеперерабатывающих мощностей. Следует правильно интерпретировать эти данные, поскольку встречается информация о том, что эта цифра достигает 50%. Если считать суммарно, то да, около 50% было выведено из строя, но не в один и тот же момент, а в течение определенного времени, — уточняет эксперт.

Он отмечает, что сейчас, в связи с тем, что украинские дроны перестали столь часто бить по НПЗ в России, переключившись на логистику, ситуацию с топливом удалось несколько выровнять. Но отнюдь не везде.

- Сейчас топливный кризис немножко ослаб, поскольку интенсивность ударов ВСУ снизилась. И, по крайней мере, крупные города сейчас снабжаются более-менее удовлетворительно. Но в сельской местности и в отдаленных районах существует довольно серьезная нехватка нефтепродуктов, — считает Аронштейн.

Возвращаясь к данным в 35% остановленных мощностей, аналитик отмечает, что в случае, если данный порог будет превышен, в РФ может начаться необратимый топливный коллапс.

- Говоря о 35% выведенных из строя мощностей, следует отметить, что это на самом деле своеобразный Рубикон: если одномоментно выведено из строя больше 35% НПЗ, то начинается необратимый коллапс топливного рынка и в широком смысле топливно-энергетического рынка, — говорит эксперт.

Сейчас российские власти судорожно ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Некоторые из этих инициатив Аронштейн считает бессмысленными. На те же шаги, которые необходимо сделать, Кремль никогда не согласится, побоявшись социального взрыва.

- Есть решения более краткосрочные. Это, в первую очередь, импорт горючего. До этого принимались решения, совершенно оторванные от действительности. Например, создание сети мини-НПЗ, то есть производства прямогонного бензина, который, безусловно, без вторичной переработки использоваться как топливо не может. Или снижение экологических стандартов до Евро-3 и даже в некоторых случаях до Евро-2.

Я неоднократно говорил, что самой действенной мерой был бы отпуск цен и приведение баланса спроса и предложения к новому уровню, а также снижение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие отрасли. Но этого не делается и, скорее всего, не будет сделано, — подводит итог аналитик.

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