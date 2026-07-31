Bloomberg: Украина получит новые снаряды, которые расширят «килл-зону» 31.07.2026, 19:47

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Что о них известно?

Украинские артиллерийские подразделения к концу лета получат снаряды с увеличенной дальностью. В Украине надеются на то, что это позволит значительно расширить так называемую «килл-зону» на линии фронта, пишет Bloomberg (перевод - «Униан»).

Отмечается, что первая партия поставок должна увеличить дальность стрельбы 155-мм орудий как минимум до 60 километров. В неё войдут, в частности, снаряды с лазерным наведением.

В агентстве добавили, что более совершенные боеприпасы, оснащенные небольшими прямоточными воздушно-реактивными двигателями, могут увеличить эту дальность более чем вдвое. Все снаряды будут совместимы с имеющимися 155-мм артиллерийскими батареями.

Украина хочет усилить давление на РФ с целью прекращения войны, нанося удары по объектам в глубине её территории. Однако Украина также уязвима, и Кремль использует недостаток средств противовоздушной обороны для нанесения ударов по гражданскому населению.

В агентстве напомнили, что «килл-зона» является зоной между украинскими и российскими войсками, где практически любой человек или объект может быть быстро обнаружен и атакован дроном. Сейчас эта зона имеет ширину около 30 км, что ставит тыловые районы за пределы досягаемости обычной артиллерии.

Снаряды с большей дальностью действия могли бы оттеснить Россию, предоставив наземным войскам Украины пространство для безопасного продвижения, сорвав контратаки и практически обеспечив защиту Крыма. Источник, близкий к Министерству обороны РФ, заявил журналистам, что у российских вооруженных сил нет такого количества артиллерийских систем увеличенной дальности, какое могут предоставить западные союзники Украины.

«Если российским войскам придется отводить орудия, склады и штабы дальше на юг, Украина выиграет время, пространство и повысит свои шансы на выживание. Это также затруднит любое будущее российское наступление в этом регионе», - сказал журналистам Рубен Стюарт, старший научный сотрудник по сухопутной войне в Международном институте стратегических исследований.

В агентстве напомнили, что в июне Министерство обороны Украины объявило о том, что закупило у Дании 15 000 снарядов увеличенной дальности. Также ведомство объявило тендер на поставку 155-мм артиллерийских снарядов увеличенной дальности, отметив, что на фронте существует острый спрос на такие боеприпасы.

Чем особенны артиллерийские снаряды увеличенной дальности

В агентстве отметили ,что в артиллерийских снарядах увеличенной дальности могут использоваться саботы – гильзы, надеваемые на небольшие снаряды для применения их с зарядами, предназначенными для более крупных снарядов. Также они могут получить складные крылья и другие средства для увеличения дальности полета.

При наведении по GPS такие снаряды могут поразить цель шириной всего в несколько метров. Версии с лазерным наведением наводятся на луч, направленный на цель, часто с помощью дрона. Например, американский M127 Copperhead и Vulcano – совместный проект итальянской компании Leonardo SpA и немецкой Diehl Defence and Land Systems GmBH – оба оснащены лазерным наведением.

Некоторые производители вооружений также на протяжении многих лет экспериментируют с установкой небольших прямоточных воздушно-реактивных двигателей в артиллерийские снаряды, что позволяет увеличить их дальность стрельбы свыше 150 километров.

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