Белорус нашел в лесу редкую лисичку 3 31.07.2026, 19:30

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Иллюстрационное фото

Одна из явных особенностей найденного «сокровища» — цвет.

«Сбылась одна из моих «лисичковых» мечт», — так начинается видео известного специалиста «тихой охоты» Александра. В ролике белорус рассказал «Цвет как у поросеночка»: белорус похвастался редкой лисичкой - Люди Onlíner) о необычной находке: молодой булавовидной лисичке.

Одна из явных особенностей найденного «сокровища» — цвет. «Свежайшие сиреневые. Смотрите, какой цвет — как у поросеночка. Давно хотелось найти и попасть на них, чтобы были свежие», — рассказывает автор ролика.

В кадре Александр показал, что несколько лисичек «как с картинки» отправятся в гербарий Академии наук. Как рассказали в Институте экспериментальной ботаники, до этого момента образцов лисички булавовидной в коллекции еще не было.

В комментариях кто-то попросил уточнить локацию находки. Журналисту Александр рассказал, что речь о месте в плюс-минус 100 километрах от Минска.

Но это еще не все. Буквально в соседнем посте белорус сообщил об еще одной редкой лисичке — черной, которую ему тоже удалось найти. «Это съедобные грибы, очень вкусные — ученые нашли в них 30 летучих соединений, которые влияют на вкус. В зависимости от того, как их приготовить, вкус и аромат будет разным», — объясняет мужчина в ролике.

Правда, собирать черные лисички не стоит — с прошлого года, рассказывают в видео, они внесены в Красную книгу. Но и раньше эти грибы редко попадали в корзинки — их крайне сложно заметить из-за темного цвета, а часто их принимали за опасные.

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