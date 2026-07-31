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МИД Польши вызвал посла РФ на ковер

  • 31.07.2026, 16:49
МИД Польши вызвал посла РФ на ковер

Из-за падения ракеты под Люблином.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что МИД вызвал посла РФ в связи с падением российской крылатой ракеты на территории страны.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в пятницу, 31 июля.

«Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на территории Польши», — написал глава правительства.

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле между селами Тарнава-Колония и Токары.

Позже Туск сообщил, что на территории страны упала, вероятно, российская ракета Х-101. Он заявил, что на данный момент нет оснований полагать, будто Польша была преднамеренной целью РФ.

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