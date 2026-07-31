МИД Польши вызвал посла РФ на ковер 31.07.2026, 16:49

Из-за падения ракеты под Люблином.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что МИД вызвал посла РФ в связи с падением российской крылатой ракеты на территории страны.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в пятницу, 31 июля.

«Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на территории Польши», — написал глава правительства.

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле между селами Тарнава-Колония и Токары.

Позже Туск сообщил, что на территории страны упала, вероятно, российская ракета Х-101. Он заявил, что на данный момент нет оснований полагать, будто Польша была преднамеренной целью РФ.

Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

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