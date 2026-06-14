Одна фраза в документе помогла минчанину выиграть спор с дилером 2 14.06.2026, 9:30

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иллюстративное фото

Владельцу машины выплатили 5 тысяч рублей.

Минчанин отсудил у официального дилера компенсацию после нескольких безуспешных ремонтов автомобиля. Владельцу машины выплатили 5 тысяч рублей морального вреда, а также предоставили бесплатное техобслуживание и дополнительную гарантию, рассказали агентству «Минск-Новости» в Региональном обществе защиты потребителей.

Мужчина приобрел автомобиль с небольшим пробегом более чем за 42 тысячи рублей. Однако уже через несколько месяцев у машины начали возникать проблемы со стоп-сигналами. После первого гарантийного ремонта неисправность вернулась, а затем все стало еще хуже: сигналы работали хаотично, а однажды автомобиль вовсе не завелся.

За неполный год дилер трижды ремонтировал машину, но проблема возникала снова. После очередной поломки владелец потребовал расторгнуть договор купли-продажи, вернуть деньги за автомобиль и компенсировать моральный вред.

По словам юрисконсульта Регионального общества защиты потребителей Анастасии Рудак, во время рассмотрения претензии дилер попытался лишить клиента возможности самостоятельно выбрать способ защиты своих прав.

«Специалисты провели дефектацию и, не спрашивая согласия хозяина транспорта, заменили выключатель сигнала тормоза. Через несколько дней клиенту прилетел ответ: «Ваше требование о возврате денег необоснованно, так как автомобиль полностью исправен. Мы все починили, забирайте машину», — рассказала специалистка.

Однако владелец автомобиля указал в документах, что не давал согласия на проведение ремонта. Эта запись впоследствии стала одним из ключевых аргументов в суде.

«Согласно Закону «О защите прав потребителей», дилер не имеет права лишать человека выбора. Отмечу, что минчанин проявил завидную бдительность. Забирая документы, в сертификате контроля он зафиксировал собственной рукой: «Согласия на выполнение работ по замене выключателя не давал». Эта строчка стала нашим главным козырем в суде», — отметила Рудак.

Стороны не смогли урегулировать спор в досудебном порядке, и дело дошло до суда. В ходе разбирательства представитель дилера предложил заключить мировое соглашение.

«Когда мы разложили по датам все обращения, показали акты осмотра и запись об отказе от ремонта, адвокат ответчика понял: риск проиграть дело полностью — со штрафами, с неустойками, судебными издержками — велик. И предложил мировую», — рассказала юрисконсульт.

В результате минчанин сохранил автомобиль, а дилер выплатил ему 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, компания обязалась обеспечить бесплатное техническое обслуживание машины в течение нескольких лет и предоставить дополнительную гарантию.

«Потребитель, который изначально был настроен на полный возврат денег, в ходе переговоров согласился оставить машину себе, однако на выгодных условиях. Ему выплатили 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Плюсом шли пакет бесплатных технических обслуживаний на несколько лет вперед и дополнительное гарантийное обслуживание», — сообщила Рудак.

В обществе защиты потребителей напомнили, что при возникновении гарантийных неисправностей все обращения следует оформлять письменно.

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