«Зарабатываю около 17 тысяч, а жена говорит, что мало» 10 14.06.2026, 9:58

7,102

Белорус поделился историей своего семейного бюджета.

Почти два месяца читатели Onliner делились историями о своих доходах и тратах. Сегодня издание делится еще одним рассказом — его прислал читатель Антон.

«Зарабатываю около 17 тысяч, и жена говорит, что мало»

— Понимаю, что заголовок стригерил, но давайте расскажу по порядку, — пишет Антон. — Еще учась в техническом вузе на платном отделении, я старался заработать копеечку для себя. Мои родители из рабочего класса оплачивали мою учебу, поэтому на карманные расходы выделяли мне небольшую сумму. Так что написание курсовых, распечатка за деньги, работа на стройке, работа газонокосильщиков — мой ответ звучал: «За деньги — да».

После окончания университета пошел работать на государственное предприятие (300—400 у. е.), параллельно открыв ИП по ремонту бытовой техники (зарабатывал на этом копейки, работая чисто по фану), также параллельно делая курсовые (200—300 у. е.).

В общем усилиями родителей, плюс наследство (продажа маленькой квартиры в деревне), плюс свои усилия — и купил убитую квартиру без ремонта в своем родном городе.

Дальше — переезд в областной центр. Продажа квартиры в своем родном городе уже с ремонтом (с модным сейчас словом «флиппинг»), с маржой 10 тысяч у. е. и последующая покупка квартиры в областном городе с небольшим долгом, который надо было отдавать.

Далее я устроился в проектную фирму проектировщиком (около 400 у. е.), параллельно с этим фрилансил (+400 у. е.) и, делая проекты на российские фирмы, также еще занимался ремонтом компьютеров (+200 у. е.) и мелкой перепродажей китайских товаров на онлайн-площадке объявлений (уже не помню сколько).

Познакомился со своей будущей женой на «Мамбе», она на четыре года меня младше, показалась самой умной и доброй, кого я встречал. Туда-сюда, мы поженились. Она, кстати, собственными усилиями с 18 лет с мамой строила дом в областном центре. Сначала пожили у меня на квартире пару лет. Предложил я ей взять кредит, на себя (моя горячая молодая голова думала только о хорошем), быстро достроить дом, а потом сдавать квартиру и деньгами от сдачи квартиры оплачивать кредит. Жена, конечно, на этот мини-бизнес-план согласилась. Мы быстро достроили дом и вместе туда переехали.

После переезда, когда мы пожили в доме пару месяцев, мне предложили хороший вариант работы — в азиатской стране (2000 у. е. + оплата жилья и перелетов раз в год домой + мне там еще удавалось фрилансить + 200—400 у. е.). Мы на семейном совете решили, что еще молодые (мне — 30 с хвостиком, жене — меньше 30), чтобы жить в большом доме, как пенсионеры.

Позже у фирмы случился кризис, и нам пришлось экстренно возвращаться домой.

Дома я начал фрилансить и параллельно начал искать работу в Москве. Нашел работу, устроился на ту же сумму (около 2000 у. е., съем жилья — около 400 у. е.). Поработав недолго, жена забеременела, у нас родился ребенок, пришлось возвращаться домой в Беларусь. Пока жена беременная была, я параллельно нашел вторую работу и работал уже на двух полных ставках одновременно удаленно из Беларуси на две московские фирмы, зарабатывая уже около 4000 у. е.

Но после рождения ребенка пришлось с одной работы уволиться из-за нехватки времени и ночных недосыпов. После некоторого времени и на второй работе меня сократили. Итого у меня остался только маленький пассивный доход от сдачи квартиры, гаража и декретных жены. Декретные жены, кстати, уходили полностью на погашение автокредита. Я ей подарил новую машину в честь рождения ребенка.

Поэтому пришлось срочно искать работу. После ковида количество удаленки и, соответственно, вакансий пошло на спад, пришлось искать варианты с офисом. Так как привыкаешь к более-менее хорошему уровню жизни, ищешь уже соответствующие вакансии от 4000 у. е. Варианты азиатских стран или стран Ближнего Востока не рассматривались, так как у нас на руках был маленький кроха, хотелось более привычного климата и быть недалеко от дома, чтобы в случае чего был вариант быстро вернуться домой или даже банально зуб полечить. Поэтому остался один вариант: опять же в Москве искать.

На текущий момент работаю в большом бигтехе в Москве, мой доход составляет с премиальными частями около 5900 у. е., плюс офисные плюшки в виде бесплатных обедов и кофеечков с сиропчиками. Молока на безлактозном, кстати, нет, но есть корица для добавления в кофе, ни разу об этом не задумывался, что можно так делать для увеличения послевкусия.

Также я периодически еще параллельно фрилансю, плюс у меня пассивный доход от моих строительных корочек — около 200 у. е., плюс сдаю квартиру — 240 у. е., плюс сдаю гараж — около 30 у. е., плюс декретные жены — около 300 у. е., но также мы снимаем сейчас квартиру в Москве — 1000 у. е., хожу также в спортзал — 30 у. е. Жена ходит иногда покрасить волосы раз в полгода — 150 у. е., покрасить ногти раз в два месяца — 30 у. е.

Сейчас получается примерно отдыхать раз в полгода в теплых странах, плюс периодические местные поездки по Беларуси, России. Да, кстати, мы только сейчас доделали последнюю комнату в доме и достроили баню.

Сейчас хожу с Infinix Note 30 Pro, жена ходит с уже старым Samsung Galaxy S21, и он уже кажется устаревшей моделью, просит ей купить iPhone 17 Pro Max, а я все не покупаю, вот такой я жмот. Плюс жена уже два раза меняла экран (роняла телефон) в своем S21, и красивых фото не ждите.

В рестораны очень редко ходим, питаюсь я в основном на работе. Из запасов максимум 2000 у. е. наберется. Деньги у нас в основном не задерживаются, так как вечно ездим туда-сюда, постоянно какая-то движуха, плюс стройка.

Скину только расходы и доходы за последний месяц май в российских рублях. Кстати, за последний месяц сумма за переводы — это оплата путевки на отдых, поэтому сумма покажется чуть больше, чем в обычный месяц.

Вывод: был период, конечно, когда считал расходы, но это так занудно и скучно, что лучше думаю подумать над вариантами дополнительного заработка или оптимизации времени дома либо поиска вариантов отдыха с бесплатными билетами в Москве. Но чтобы не подумали, что я золотая утка, какающая деньгами постоянно: я, да и все люди, люблю залипать в игры, лениться в уборке по дому, посмотреть сериал или выпить раз в неделю пива. Люблю делать подарки и делать бесплатно для людей, если человек действительно нуждается в помощи.

Всем добра, обнял и приподнял.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com