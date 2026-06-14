Главный провал Кремля Уильям Диксон

14.06.2026, 6:00

Что Путин теперь готовит для Украины.

Кремль попытается восстановить фактор сдерживания и продемонстрировать, что за атаки по российской территории Украина платит куда более высокую цену.

Недавние удары украинских беспилотников по Санкт-Петербургу стали, возможно, самым ярким подтверждением того, что кампания Владимира Путина идет не так, как изначально планировалось. Эти атаки наглядно продемонстрировали: боевые действия окончательно вышли за пределы Украины и все активнее переносятся на российскую территорию.

Атаки на второй по величине город страны произошли в начале июня, когда в Санкт-Петербурге как раз проходил Международный экономический форум — флагманское мероприятие Кремля, призванное демонстрировать мощь страны и ее международный статус. Но в этот раз участники форума, направлявшиеся к месту его открытия, стали свидетелем не силы, а уязвимости России: небо над городом было затянуто черным дымом от удара по близлежащему нефтяному терминалу.

Эти резонансные атаки вызвали в России оживленные дискуссии о состоянии отечественной системы ПВО. Широкую тревогу вызвала неспособность Владимира Путина предотвратить проникновение украинских беспилотников в его родной город в момент, когда он принимал иностранных гостей на крупнейшем международном мероприятии года. Многие отметили: если под ударом может оказаться столь значимое событие, то ни один объект на территории России, находящийся в пределах досягаемости украинских дронов, уже нельзя считать по-настоящему безопасным.

Это стало уже вторым публичным унижением Путина меньше чем за месяц. В начале мая кремлевский лидер был вынужден существенно сократить ежегодный парад 9 мая на Красной площади из-за опасений возможных украинских ударов беспилотниками. Ситуация оказалась настолько серьезной, что он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать в организации временного перемирия, что вызвало волну насмешек. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, воспользовался очевидным дискомфортом Путина, выпустив шуточный президентский указ, «разрешающий» проведение парада.

Подобные резонансные атаки — лишь часть масштабной кампании: Украина планомерно наращивает удары ракетами и дронами по военным и промышленным объектам в глубине России. В первой половине 2026 года наблюдается заметная эскалация этих атак, поскольку Киев стремится «перенести» войну внутрь самой России.

Для Кремля это крайне неблагоприятное развитие событий: долгие годы он выстраивал политику, направленную на защиту российского общества от реалий войны.

Начиная с 2022 года, российские власти делали все возможное, чтобы изолировать крупнейшие города страны — прежде всего Москву и Санкт-Петербург — от последствий вторжения в Украину. Почти четыре с половиной года этот «военный общественный договор» держался на одном условии: жители политического и экономического центра страны не должны замечать никаких изменений в своей повседневной жизни. Взамен от них требовалось лишь пассивное одобрение агрессии и готовность мириться с урезанием гражданских свобод.

Эта система долгое время работала эффективно, однако теперь в ней появляются трещины. Изменение общественного настроения в России во многом связано с тем, что украинская кампания стратегических ударов становится все более результативной и ее все труднее игнорировать или замалчивать. Видео взрывов ежедневно заполняют российские социальные сети, а недавние атаки на Московский регион особенно болезненно отозвались в общественном восприятии.

Помимо психологического эффекта, удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам усугубляют нарастающий топливный кризис в российских регионах. В результате все больше обычных граждан сталкиваются с ограничениями на покупку бензина и дизельного топлива, что вызывает заметное раздражение и удивление в социальных сетях.

Регулярно нарушается и работа авиационного сообщения: рейсы отменяются, а пассажиры вынуждены проводить в аэропортах по несколько дней.

Кремль усилил пессимистические настроения в обществе, введя масштабные ограничения на доступ к интернету. Примечательно, что эти непопулярные меры официально объясняются необходимостью противодействия украинской угрозе беспилотников и предотвращения использования сети Киевом для координации атак.

Хотя многие отмечают, что удары дронов продолжаются и после отключений интернета, нынешние перебои со связью стали очередным ярким примером того, как война разрушает повседневную жизнь обычных россиян.

Это не означает, что режим Путина находится на грани краха. Однако становится очевидно, что все сложнее изолировать российское общество от реальностей войны. В результате политическая модель, обеспечивавшая устойчивость власти с 2022 года, постепенно утрачивает свою стабильность и требует все больших ресурсов для поддержания.

Наиболее вероятной реакцией Кремля станет дальнейшее ужесточение контроля, включая новые отключения мобильного интернета и перераспределение ресурсов в пользу внутренней безопасности. Эти меры могут снизить риск дестабилизации внутри страны, но одновременно сделают войну еще более ощутимой для обычных граждан.

Параллельно с этим Россия, скорее всего, пойдет по пути эскалации в Украине. Речь идет об интенсификации ударов по украинским городам, гражданской инфраструктуре и транспортным узлам. Таким образом Кремль попытается восстановить фактор сдерживания и продемонстрировать, что за атаки по российской территории Украина платит несопоставимо более высокую цену. Кроме того, Москва может попытаться активизировать гибридные операции в Европе, чтобы показать международному сообществу, что она по-прежнему контролирует так называемую лестницу эскалации.

Украинские дроны сами по себе не способны ни завершить войну, ни спровоцировать новый внутренний кризис в России, однако уже сейчас они наносят Кремлю значительный военный, экономический, политический и психологический ущерб.

Важно и то, что удары все чаще достигают Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, где сосредоточена основная часть влиятельных групп. Теперь Кремлю все труднее поддерживать иллюзию, будто можно безнаказанно уничтожать соседнюю страну, оставаясь в абсолютной безопасности у себя дома.

Уильям Диксон, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com