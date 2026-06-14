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В Чериковском районе микроавтобус столкнулся с лесовозом

  • 14.06.2026, 5:30
В Чериковском районе микроавтобус столкнулся с лесовозом

Вместо машины — куча металлолома.

13 июня на 57‑м километре автодороги Р-43 «граница Российской Федерации — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» возле агрогородка Речица в Чериковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, 52‑летний житель Гомеля, управлявший микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом MAZ.

В результате аварии водитель Mercedes погиб на месте. Его 22‑летний сын, находившийся в качестве пассажира, получил травмы и был доставлен в больницу.

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