В Чериковском районе микроавтобус столкнулся с лесовозом
- 14.06.2026, 5:30
Вместо машины — куча металлолома.
13 июня на 57‑м километре автодороги Р-43 «граница Российской Федерации — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» возле агрогородка Речица в Чериковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По предварительным данным, 52‑летний житель Гомеля, управлявший микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом MAZ.
В результате аварии водитель Mercedes погиб на месте. Его 22‑летний сын, находившийся в качестве пассажира, получил травмы и был доставлен в больницу.