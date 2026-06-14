Россияне паникуют из-за новой разработки ВСУ 2 14.06.2026, 8:25

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Бомба специально создана для поражения защищенных целей и пробивания укрытий.

Российские провоенные паблики сообщают о появлении в украинских подразделениях новейшей бомбы, которую сбрасывают с дронов. Особенностью ее применения является отложенное время взрыва и высокая проникающая способность взрывного устройства.

Эксперты убеждены, что российские провоенные паблики и блогеры высказывают предположение, что такие боеприпасы способны пробивать различные укрытия — сетки, металлические клетки и защитные сооружения. Об этом сообщает Forbes.

💥 Ukraine's new penetrator bomb appears to be highly effective with its delayed fuse. https://t.co/Obj3FzCNet pic.twitter.com/SYsjj86SRp — Igor Sushko (@igorsushko) June 9, 2026

Издание отмечает, что новый украинский снаряд имеет квадратную форму с металлическим наконечником, похожим на штырь для установки столба ограждения. На нем видна надпись «А***ный каратель» на красно-черном фоне наклейки.

Утверждается, что это боеприпас проникающего действия с отложенным временем взрыва. По словам автора публикации, это уже вызвало беспокойство среди российских военных блогеров.

«По их мнению, новое оружие ставит под сомнение эффективность имеющихся укрытий и защитных сооружений. Массовое использование FPV-дронов и беспилотников-бомбардировщиков заставило российские войска укрываться в блиндажах, а дороги и важные объекты прикрывать сетками, металлическими клетками и другими защитными сооружениями. Однако несколько недель назад в российских источниках начали появляться сообщения о новом украинском боеприпасе, способном пробивать такие препятствия», — говорится в материале.

Фото: x.com/igorsushko

Новые фотографии, как пишут журналисты, свидетельствуют о том, что этот тип боеприпасов, возможно, уже производится серийно. Также было опубликовано видео, на котором показано его применение.

«Украина использует тяжелые беспилотные летательные аппараты-бомбардировщики различных типов. Россияне часто называют все такие аппараты общим термином «Баба Яга». Обычно такие беспилотники сбрасывают переделанные минометные мины, противотанковые мины или другие адаптированные боеприпасы. Но новая бомба специально разработана для поражения защищенных целей и пробивания укрытий», — констатирует автор материала Дэвид Хэмблинг.

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