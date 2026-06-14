«Это будет самое тяжелое лето для России» 14.06.2026, 4:44

Крым превратился в остров.

Лето 2026 года может стать одним из самых тяжелых для российских оккупационных войск, в частности на территории захваченного Крыма, заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«У россиян будут большие проблемы. Логистики у них не будет», - подчеркнул он.

При этом Стерненко призвал жителей временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Донецкой областей при возможности выехать, поскольку, по его словам, захватчики могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.

«В Крыму проблемы будут еще больше, больше Крым превратится в остров. Это будет самое тяжелое лето для нашего противника», - добавил Стерненко.

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