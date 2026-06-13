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Украинские дроны разнесли завод «Крымский титан»

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  • 13.06.2026, 18:32
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Украинские дроны разнесли завод «Крымский титан»

«Мадяр» заявил, что предприятие остановило работу

В ночь на 13 июня украинские беспилотники нанесли удар по заводу «Крымский титан» в городе Армянск, который производит диоксид титана для нужд российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт («Мадяр») Бровди. «Свободолюбивая Украинская Птица совершила визит вежливости на вышеупомянутый объект. Контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено», — уточнил «Мадяр».

«Крымский титан», который в результате оккупации полуострова перешел в собственность «Российского титана», является крупнейшим в Восточной Европе заводом по производству серной кислоты и диоксида титана. Он производит базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

«Мадяр» привел данные из местных пабликов. Согласно этой информации, по заводу было 23 попадания, в результате чего он был полностью разрушен. Там начался пожар, поэтому рабочих отпустили.

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