Массированная атака дронов на Крым: взрывы прогремели в Джанкое, Севастополе и Симферополе 3 13.06.2026, 8:30

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Под ударом оказался практически весь полуостров.

В ночь на 13 июня дроны подвергли массированной атаке оккупированный Крым. В сети пишут, что под ударом оказался практически весь полуостров.

Взрывы и активную работу российской ПВО слышали в Севастополе, Симферополе, Джанкое и Сакском районе. Об атаке сообщил мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер».

Аналитики сообщили, что атака на оккупированный полуостров началась ещё около 22:00 в пятницу, 12 июня. По состоянию на 04:00 в разных уголках Крыма продолжают раздаваться взрывы.

Дроны летали, в частности, над Севастополем, направляясь к мысу Фиолент. Российская противовоздушная оборона активно пыталась их сбить, и для этого враг, в частности, применял ракеты, запуски которых зафиксировали очевидцы на камеры. В целом, как подсчитал мониторинговый канал, в Севастополе было зафиксировано 5 пусков ракет ПВО. Вероятно, работал ЗРГК «Панцирь-М1».

Фото: Крымский ветер

Около 02:00 в Симферополе и окрестностях раздались взрывы. В населенном пункте Октябрьское отключилось электричество, как сообщили в сети.

«В Симферополе дроны атакуют топливную базу на улице Ухтомского возле железнодорожного вокзала», — сообщили аналитики.

Около 03:40 в населенном пункте Гвардейское произошел «прилет» дрона.

«Дрон пролетел над гарнизоном поселка Гвардейское, была видна яркая вспышка», — сообщил мониторинговый канал со ссылкой на информацию очевидцев.

Другой мониторинговый канал сообщил, что этой ночью под атакой дронов оказался весь оккупированный полуостров.

«Крым, работает ПВО… под обстрелом весь полуостров до Керчи», — говорится в сообщении.

На момент публикации официальной информации о последствиях атаки не было.

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