ВСУ подбили танкер «теневого флота» в Черном море

ВСУ подбили танкер «теневого флота» в Черном море3
- 10.06.2026, 13:27
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А под Петербургом уничтожено 18 хранилищ боеприпасов.
Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по заводу навигационных систем для ракет и дронов, НПЗ в Самаре и танкеру «теневого флота» России в Черном море.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Танкер «теневого флота» в Черном море
В Черном море поражен танкер WEST Horizon. Подтверждено повреждение винто-рулевой группы - судно потеряло способность к движению.
WEST Horizon - химический танкер дедвейтом более 50 тысяч тонн. Под санкциями Великобритании, Украины и Австралии за вывоз российской нефти в обход международных запретов. Судно связано с турецкой компанией Beks, которая входит в группу турецкого предпринимателя Али Бекмезчи.
Ранее танкер неоднократно посещал российские порты - Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург - и несколько раз отключал транспондер AIS для сокрытия маршрута.
18 хранилищ боеприпасов уничтожено под Петербургом
По результатам доразведки арсенала, пораженного 6 июня в районе Большой Ижоры Ленинградской области, подтверждено уничтожение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.
Также ночью поражен:
- завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах - производит навигационные компоненты для «Шахедов», «Калибров» и «Искандеров»; удар нанесли ракетами FP-5 «Фламинго» с расстояния более 900 км от фронта;
- Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре - перерабатывает около 3,7 миллиона тонн нефти в год, поставляет топливо для армии России.