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ВСУ подбили танкер «теневого флота» в Черном море

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  • 10.06.2026, 13:27
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ВСУ подбили танкер «теневого флота» в Черном море

А под Петербургом уничтожено 18 хранилищ боеприпасов.

Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по заводу навигационных систем для ракет и дронов, НПЗ в Самаре и танкеру «теневого флота» России в Черном море.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Танкер «теневого флота» в Черном море

В Черном море поражен танкер WEST Horizon. Подтверждено повреждение винто-рулевой группы - судно потеряло способность к движению.

WEST Horizon - химический танкер дедвейтом более 50 тысяч тонн. Под санкциями Великобритании, Украины и Австралии за вывоз российской нефти в обход международных запретов. Судно связано с турецкой компанией Beks, которая входит в группу турецкого предпринимателя Али Бекмезчи.

Ранее танкер неоднократно посещал российские порты - Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург - и несколько раз отключал транспондер AIS для сокрытия маршрута.

18 хранилищ боеприпасов уничтожено под Петербургом

По результатам доразведки арсенала, пораженного 6 июня в районе Большой Ижоры Ленинградской области, подтверждено уничтожение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Также ночью поражен:

- завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах - производит навигационные компоненты для «Шахедов», «Калибров» и «Искандеров»; удар нанесли ракетами FP-5 «Фламинго» с расстояния более 900 км от фронта;

- Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре - перерабатывает около 3,7 миллиона тонн нефти в год, поставляет топливо для армии России.

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