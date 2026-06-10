Дроны атаковали Самарскую область: горит крупный НПЗ «Роснефти»4
- 10.06.2026, 8:16
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После серии взрывов начался пожар и повалил густой черный дым.
Под утро 10 июня беспилотники добрались до Самарской области России. Под атакой оказался Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ. Об этом сообщили OSINT-каналы, пишет «Фокус».
«Самара, атакован Новокуйбышевский НПЗ», — пишут аналитики.
Хотя подробности атаки и последствия поражений на предприятии пока неизвестны, в сети показали кадры налета дронов на объект. На видеороликах слышны звуки пролета БпЛА, а также взрывы.
Губетрнатор Самарской области РФ на момент публикации не подтверждал и не комментировал атаки на регион. В местных Telegram-каналах лишь предупреждали об угрозе дронов для Самары и области около 04:00 часов.
Стоит заметить, что Новокуйбышевский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, региона Поволжья. Он входит в группу компаний нефтяного гиганта РФ «Роснефть».
Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.
Это предприятие уже неоднократно оказывалось под атакой дронов. Последний раз массированный удар по объекту был зафиксирован в апреле этого года, после чего вспыхнул масштабный пожар.