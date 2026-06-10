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Дроны атаковали Самарскую область: горит крупный НПЗ «Роснефти»

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  • 10.06.2026, 8:16
  • 2,754
Дроны атаковали Самарскую область: горит крупный НПЗ «Роснефти»

После серии взрывов начался пожар и повалил густой черный дым.

Под утро 10 июня беспилотники добрались до Самарской области России. Под атакой оказался Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ. Об этом сообщили OSINT-каналы, пишет «Фокус».

Под утро дроны поразили Новокуйбышевский НПЗ в России Фото: Exilenova+

«Самара, атакован Новокуйбышевский НПЗ», — пишут аналитики.

Хотя подробности атаки и последствия поражений на предприятии пока неизвестны, в сети показали кадры налета дронов на объект. На видеороликах слышны звуки пролета БпЛА, а также взрывы.

Губетрнатор Самарской области РФ на момент публикации не подтверждал и не комментировал атаки на регион. В местных Telegram-каналах лишь предупреждали об угрозе дронов для Самары и области около 04:00 часов.

Стоит заметить, что Новокуйбышевский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, региона Поволжья. Он входит в группу компаний нефтяного гиганта РФ «Роснефть».

Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Это предприятие уже неоднократно оказывалось под атакой дронов. Последний раз массированный удар по объекту был зафиксирован в апреле этого года, после чего вспыхнул масштабный пожар.

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