В Самарской области РФ атакован Новокуйбышевский НПЗ 2 23.04.2026, 9:32

Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 апреля в Самарской области России прогремели взрывы. Дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, пишет OBOZ.UA.

На атаку беспилотников пожаловался губернатор Самарской области. По его словам, дроны атаковали промышленные предприятия. Также он добавил, что в результате «падения обломков» есть пострадавшие и погибшие.

А впоследствии кадры последствий удара обнародовали Telegram-каналы. На опубликованных в сети кадрах видно дым, поднимающийся над городом.

Что известно о заводе

Предприятие имеет два ключевых технологических блока: ЭЛОУ-11 с суточной производительностью 18 900 тонн и ЭЛОУ-9, который способен перерабатывать 4 700 тонн в сутки.

За год НПЗ перерабатывает примерно 8,3 млн тонн нефти, (около 160 тысяч баррелей в сутки).

В прошлом году предприятие переработало 5,74 млн тонн сырья. В результате произвел 1,10 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Кроме того, украинские дроны посетили Нижегородскую область РФ. Там прогремела серия взрывов. По предварительной информации, в городе Кстово украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com