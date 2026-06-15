В подмосковном Реутове после атаки дронов на одном из предприятий произошел пожар
- 15.06.2026, 11:44
Местные жители рассказали, что слышали не менее четырех взрывов.
В городе Реутов в Московской области после атаки беспилотников возник пожар. Об этом сообщает Astra.
Местные жители рассказали, что слышали не менее четырех взрывов и видели дым.
По данным анализа Astra, пожар возник на территории производителя пельменей «Мириталь». Менее чем в 600 метрах от предприятия расположена территория «НПО машиностроения» и аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Минобороны РФ отчиталось о 123 украинских беспилотниках, сбитых в ночь на 15 июня над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.