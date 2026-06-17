В Музее битвы под Грюнвальдом предложили установить бело-красно-белый флаг

В Музее битвы под Грюнвальдом предложили установить бело-красно-белый флаг1
- 17.06.2026, 10:32
Белорусы собирают подписи.
В битве под Грюнвальдом предки белорусов бились бок о бок с предками поляков, литовцев и украинцев, но на Грюнвальдском поле нет никакого белорусского флага: ни государственного, ни национального. Это предлагают исправить.
Заместитель председателя Партии БНФ Юрий Мелешкевич запустил на сайте iPetitions.com петицию за установление на Грюнвальдском поле штандарта с бело-красно-белым флагом. На этом поле уже установлены флаги Литвы, Польши и Украины – активист предлагает добавить национальный флаг Беларуси.
«Белорусы также были неотъемлемой частью этой победы. Хоругви Великого Княжества Литовского, сформированные на белорусских землях – в Минске, Полоцке, Витебске, Новогрудке, Гродно и других городах, – сражались под Грюнвальдом наравне с другими участниками битвы, – пишет автор петиции. – Поэтому установление рядом с польским, литовским и украинским флагами Белорусского национального бело-красно-белого штандарта является актом исторической справедливости и солидарности между нашими народами», — говорится в петиции.