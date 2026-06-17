У Путина «подгорело»: интересные детали атаки на Московский НПЗ 1 17.06.2026, 10:52

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Фото: Exilenova+

Украинские дроны все чаще прорывают ПВО столицы России.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, у диктатора Путина точно «подгорело» из-за ударов по Москве. Хотя понятно, что ему не всегда докладывают о реальном положении дел на фронте и в тылу.

По словам Братчука, стоит обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, украинские беспилотники уже регулярно атакуют как нефтегазовые, так и военные объекты на территории России. Это происходит фактически каждый день.

Кроме того, украинские дроны уже способны атаковать объекты на территории Москвы. При этом российская столица обладает одной из самых плотных систем ПВО во всей России. Но беспилотники все равно прорываются сквозь нее.

«И москвичи, и санкт-петербуржцы должны понять, что война не где-то далеко. Она также ударяет и по их комфортным условиям жизни. Надеюсь, что таких ударов будет больше», – подчеркнул Братчук.

Добавим, что Московский НПЗ приостановил работу после удара украинских беспилотников. Они поразили установку, осуществляющую первичную переработку нефти. Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых в обеспечении топливом столицы России.

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