Мелони отвергла ультиматум Испании 4 8.08.2026, 8:27

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Джорджа Мелони

Италия сохранит проверки на границах.

Италия не планирует отменять временные пограничные проверки для путешественников из Испании, несмотря на требования Мадрида и угрозы ввести ответные меры. Временные ограничения были введены после новой вспышки миграционного напряжения, связанного с массовым прибытием мигрантов в испанский эксклав Сеута.

Об этом сообщает Politico.

Решение Италии означает дополнительный контроль для части путешественников, в том числе прибывающих из других стран Шенгенской зоны. В Риме объясняют это необходимостью оценить возможные риски безопасности.

Испанское правительство раскритиковало решение Италии и заявило, что может принять «пропорциональные меры», если Рим не прекратит проверки и не вернется к полному соблюдению правил свободного передвижения в Шенгенской зоне.

Италия оставит контроль по меньшей мере до 15 августа

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявили, что страна не отменит меры контроля в ближайшее время.

«Италия не принимает ультиматумов или требований из-за границы по национальной безопасности и пограничному контролю», - заявили в правительстве.

В Риме отметили, что проверки будут действовать не менее 15 августа или дольше - пока не будут полностью устранены риски для безопасности и террористические угрозы.

Итальянские власти также заявили, что ожидают новой миграционной волны в районе Сеуты именно в этот день.

«Только тогда, когда будет уверенность в отсутствии рисков безопасности или терроризма для Италии, что не будет новой волны и не будет нелегальных мигрантов, направляющихся к европейской территории, можно будет пересмотреть уже принятые решения», - заявили в правительстве.

Миграция снова стала вызовом для Шенгена

Временное возвращение внутреннего пограничного контроля стало одним из наиболее чувствительных вопросов для Шенгенской зоны, основанной на принципе свободного передвижения между странами-участницами.

Отдельные государства ЕС в последние годы уже неоднократно усиливали контроль на внутренних границах из-за миграционного давления, угроз безопасности или чрезвычайных ситуаций.

В случае Италии правительство Мелони связывает решение не только с миграционными потоками, но и необходимостью проверить возможные риски для безопасности страны, пишет издание.

Напомним, испанская Сеута столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы - за сутки в анклав прорвались около 60 тысяч человек. Для стабилизации ситуации власти направили в город военных, а впоследствии объявили о возведении защитного барьера на морской границе.

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