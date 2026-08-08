Зеленский и Сибига поблагодарили Сенат США за принятие «адских санкций»5
- 8.08.2026, 8:05
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Законопроект Линдси Грэма уже передали в Палату представителей.
Президент Украины Владимир Зеленский и исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига поблагодарили Сенат США за поддержку законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Документ должен пройти рассмотрение в Палате представителей США, после чего может быть передан на подпись президенту Трампу.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщения президента Украины и главного дипломата государства.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение американских сенаторов и поблагодарил двухпартийную поддержку Украины в США. По его словам, усиление санкционного давления на Россию является одним из ключевых инструментов для принуждения Москвы к завершению войны.
«Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине – от обеих партий и всего Американского народа», – заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что решение Сената особенно важно на фоне российских атак и использования баллистических ракет против Украины.
«Когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для «Петриотов» для нашей защиты, очень важны все сигналы поддержки защиты жизни», - отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что реальное американское давление на Россию поможет приблизить дипломатическое урегулирование.
«Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора», – заявил он.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига также приветствовал решение Сената. Он поблагодарил американских сенаторов за двухпартийную поддержку и назвал законопроект важным шагом для усиления санкционного режима против России.
«Этот знаковый законопроект – мощная демонстрация глобального лидерства Америки», – написал Сибига.