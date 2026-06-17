Почему Лукашенко так резко изменил риторику 2 Михаил Гончар

17.06.2026, 10:50

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Диктатору трудно cпрятать страх.

Почему Лукашенко вдруг так резко изменил своё отношение к Украине?.

Причин несколько.

Первая из них — российская экономика идёт ко дну и тянет за собой белорусскую. В первом квартале 2026 года замедление российской экономики уже негативно сказалось на белорусском производстве и экспорте, более двух третей которого завязано на российский рынок. Российские партнёры не могут своевременно оплачивать белорусскую продукцию, требуют скидок, отсрочек платежей и других уступок.

Исходя из этого, вторая причина — необходимость диверсификации внешней торговли и логистики. После потери доступа к балтийским и украинским маршрутам Беларусь практически полностью зависит от российской транспортной инфраструктуры. Через российские порты осуществляется экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов и значительной части промышленной продукции. Россия прямо или косвенно контролирует логистику до 90% белорусского экспорта. Это означает, что Москва располагает мощным рычагом влияния на Минск.

Третья причина логически вытекает из первых двух. Минску крайне необходимо восстановить экспортные потоки, прежде всего поставки калийных удобрений через Балтику и Украину. О том, насколько это важно, можно судить по тому, что Лукашенко убедил администрацию США обратиться к Киеву и столицам стран Балтии с просьбой разблокировать традиционные экспортные маршруты для белорусских минеральных удобрений. Это также отвечает интересам Трампа, которому важно повысить популярность среди американских фермеров накануне промежуточных выборов в ноябре.

Наконец, ещё одна важная причина — необходимость учитывать интересы Китая, для которого крайне важно бесперебойное функционирование ветки инициативы «Один пояс — один путь», проходящей через Россию и Беларусь в Европу. Речь идёт о контейнерных перевозках китайских товаров на европейский рынок.

Если бульбофюрер вдруг решит вступить в войну против Украины на стороне кремлёвского фюрера, то с учётом нынешних возможностей ВСУ наносить удары по российской логистике это может обернуться логистической катастрофой для трансбелорусского маршрута контейнерных перевозок из Китая. А Пекину такой сценарий совершенно не нужен.

Стоит обратить внимание на визит вице-президента КНР Хань Чжэна в Беларусь 6–8 июня 2026 года. Хань Чжэн передал Лукашенко личное приветствие от Си Цзиньпина и подтвердил поддержку Китаем белорусского суверенитета, безопасности и развития. Отдельно подчёркивалась важность реализации договорённостей между Си Цзиньпином и Лукашенко, а также развития проектов в рамках инициативы «Пояс и путь».

В китайской системе власти должность вице-президента часто используется для передачи особенно важных политических сигналов. Поэтому можно предположить, что Пекин стремился подтвердить: Беларусь остаётся важным элементом китайской политики в Европе и ключевым звеном сухопутного маршрута «Пояса и пути», однако при этом должна вести себя соответствующим образом.

И наконец, не стоит игнорировать факт переориентации Киева на белорусскую оппозицию. Это, безусловно, вызывает у Лукашенко негативную реакцию и одновременно опасения, как бы тщательно он ни пытался их скрывать.

Михаил Гончар, «Фейсбук»

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