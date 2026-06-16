«Лукашенко послали сигнал: незаменимых нет» 2 16.06.2026, 14:51

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Петр Олещук

В этот раз Путин не придет на помощь.

Лукашенко принялся извиняться перед президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью «Аль-Арабия» белорусский правитель заявил, что «ему не нужно было так резко говорить». Речь о личных выпадах диктатора в адрес Зеленского.

Почему вдруг Лукашенко решил извиниться? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Лукашенко сам очень четко ответил на этот вопрос. Он признал, что если Беларусь вступит в войну с Украиной, и мы начнем наносить удары по ней по российской модели, то ему будет очень плохо. Он признал, что есть эти самые 500 объектов на территории Беларуси, которые под прицелом.

Лукашенко просто банально боится. Он прекрасно понимает, что ситуация развивается не очень хорошо для него, в первую очередь. В том числе с точки зрения возможной поддержки со стороны России. Думаю, он прекрасно видит, как развивается ситуация на фронте для России, что Украина выбивает именно российскую логистику.

Ситуация складывается не очень хорошо для России, несмотря на все победные реляции и террористические обстрелы Украины. Всем понятно, что недавний обстрел Киева был сугубо террористическим жестом, направленным на то, чтобы повлиять психологически на украинцев. Так действует любой террорист. Но подобные террористические акты — это не проявление силы, а, наоборот, переход к откровенному терроризму. Это свидетельство о том, что других аргументов не осталось.

Украина выносит российскую логистику и стратегические отрасли экономики. Все, чем может отвечать РФ, — это терроризм, который они потом продают своим гражданам, мол, смотрите, мы всех успешно побеждаем. Терроризм — это, по сути, своеобразный суррогат, бессилие по ключевым направлениям. Думаю, Лукашенко уже видел, как был поражен НПЗ в Москве.

Если в Москве уже поражают нефтеперерабатывающие заводы, то у него никаких шансов нет. При этом он прекрасно осознает, какую роль играет в этой войне, начиная с 2022-го года. В последнее время у него были припадки очередных угроз, тряска «Орешником», ядерным оружием и так далее. Естественно, он понимает прекрасно, что всё это помнят.

Активизация Украины в отношениях с белорусской оппозицией тоже Лукашенко воспринял, если не как черную метку для себя, то как очень неприятный сигнал. Он прекрасно понимает, что это сигналы для него — незаменимых нет. Вряд ли как в 2020-ом году его сейчас Путин может спасти. Захочет ли он это сделать...

На самом деле, я не полностью видел это интервью Лукашенко, а только отдельные фрагменты. Но даже они позволяют мне сделать вывод, что это просто чудеса какой-то политической эквилибристики.

Попытка усидеть на нескольких стульях одновременно: повторяя приятные для России пропагандистские тезисы, и извиняясь перед Зеленским, говоря о том, что воевать с Украиной они не хотят.

В общем, там такая эквилибристика, такие попытки как-то всем понравиться одновременно, что глядя на это, понимаю, что он действительно чувствует, что ситуация у него не очень. Лукашенко пытается усидеть на нескольких стульях одновременно. С одной стороны посылает сигналы, мол, я свой, с другой стороны Путину пытается послать сигналы, «я свой», «я с вами». Это очень удивительная эквилибристика.

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