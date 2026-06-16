Эрфан Кудусов: Крым станет капканом для российской армии 16.06.2026, 15:07

Эрфан Кудусов

Блокада полуострова может привести к массовому исходу оккупантов.

Что ждет оккупированный Крым, если ВСУ перережут сообщение и через Чонгар, и через Керченский мост, а морская блокада полуострова будет усилена? Такой вопрос сайт Charter97.org задал известному гражданскому активисту, одному из лидеров крымскотатарского народа Эрфану Кудусову:

— Если брать с военной точки зрения, это будет проблема с поставками вооружений для группировки РФ, потому что Вооруженные силы Украины выбивают ключевые точки ПВО. Личный состав оккупационных войск никуда убежать не сможет, он окажется в капкане.

Что касается гражданского населения, голода, конечно, не будет. Я не думаю, что будет голод, потому что запасы довольно большие, продовольствие есть, в Крыму много чего выращивается, резервы там есть. Но уже видно, что ассортимент сейчас сильно сокращается, особенно по продуктам первой необходимости. Когда что-то такое происходит, население бывшего Советского Союза, привыкшее к таким дефицитам, уже понимает, что кое-где нет соли, макарон, консерваций и так далее.

Проблемы больше будут у приезжих и тех, кто не укоренен в Крыму. Почему? Они там не связаны ни родственными, ни дружескими, ни какими-то другими социальными связями. Местное население, и в особенности крымскотатарское население, чувствует себя нормально и привычно к таким проблемам. Еще с 90-х годов, когда крымские татары переезжали в Крым и никакой поддержки не было, приходилось полагаться на себя. У многих есть огороды, поэтому голода не будет.

Но если такими темпами продолжится блокада Крыма со всех сторон, в том числе и морская, потому что мы знаем, что поставки морем на паромах еще немного идут, то в целом Крым окажется в ситуации капкана для российской оккупационной армии и российских властей.

Тогда возможен массовый исход оккупантов на кораблях, пароходах, катерах. Такие случаи уже в истории Крыма известны: когда в первую очередь партийно-номенклатурное руководство Крыма бежало из Севастополя, когда немцы во время Второй мировой войны заходили в Крым, оно бросило население и убежало.

В принципе, такие сигналы мы уже видим и слышим и сейчас от высшего командного состава российских оккупационных войск, находящихся в Крыму. Имеется в виду, что офицеры среднего и высшего звена, да и нижнего кое-где, уже начинают вывозить семьи. Кое-кто уже вывез, вывозят имущество, переводят средства на материк, понимая, чем это все грозит.

Но на ближнем горизонте пока этого нет. Я думаю, что если больше 2-3 месяцев продолжится такая нарастающая деятельность ВСУ по блокаде Крыма, тогда мы уже увидим практические результаты. Сейчас говорить об этом, мне кажется, пока рано.

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