На озере под Полоцком нашли тело известного уролога Геннадия Щетко 16.06.2026, 15:23

Врач погиб во время подводной охоты.

«Сегодня во время поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведето Полоцкого района был найден мужчина 1978 года рождения», — сообщило Общество спасения на водах Беларуси в своем телеграм-канале.

Речь об известном минском урологе Геннадии Щетко, который 11 июня отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся.

Ведето — популярное и живописное место для палаточных лагерей, водного туризма и подводной ловли, расположенное в 45 километрах от Полоцка. Сам водоем довольно большой и глубокий: площадь водного зеркала составляет около 4,61 квадратного километра, средняя глубина — около 4,5 метра, а максимальная достигает 12,2 метра.

Как ранее сообщал Charter97.org, Геннадий Щетко пропал 11 июня. Он отправился на подводную охоту на озере Ведето и не вернулся. Поиски врача продолжались четвертые сутки.

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