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В Москве и Минске задержали группу «серых риелторов»

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  • 16.06.2026, 16:22
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В Москве и Минске задержали группу «серых риелторов»

Ей руководил белорус.

В Беларуси и России задержали 16 человек, которые входили в группу «серых риелторов». Ее организатором был ранее судимый белорус, и с 2021 года она завладела четырьмя квартирами в Москве на общую сумму около 3,2 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.

Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам — через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», — рассказали в СК.

Схема была классической. Участники группы находили подставных лиц, которых выдавали то за супругов умерших, то за их близких родственников, или покупателей, которые якобы законно приобрели квартиры у прежних собственников.

Для этого была создана целая подпольная «лаборатория», где массово изготавливались поддельные печати и документы — от договоров и свидетельств, до водительских удостоверений и удостоверений личности, в основном российского образца.

Этот «бизнес» шел параллельно — поддельные справки, паспорта, дипломы об образовании и другие документы активно продавались на российских интернет-ресурсах. Только российские правоохранители изъяли более 50 тыс. таких документов.

Воспользоваться «отжатыми» квартирами преступники не успели. До того, как им удалось их продать, всех задержали. Четверых — в Беларуси, остальных — в России. Теперь их ждет суд сразу по нескольким статьям Уголовных кодексов двух стран.

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