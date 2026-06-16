Трамп намекнул, что вернет санкции на российскую нефть 16.06.2026, 16:53

Дональд Трамп

Ограничения против РФ смягчили еще в марте.

США могут возобновить действие нефтяных санкций против России уже вскоре, поскольку ситуация с поставками этого сырья становится лучше.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

У американского лидера спросили, могут ли США усилить антироссийские санкции.

- Что ж, вскоре мы сможем это сделать, потому что сейчас нефть поставляется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотим препятствовать поставкам нефти. Поэтому вскоре... в какой-то момент мы будем в положении, чтобы сделать это, - отметил он.

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