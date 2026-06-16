Как крест Киево-Печерской лавры спас спасателей от дрона
- 16.06.2026, 17:18
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Он принял удар на себя.
Россия нанесла удар беспилотниками по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня. Спасатели работали на месте удара с первых минут. Потом враг нанес повторный удар.
Ведущая «24 канала» София Назаренко рассказала, что ближе к утру 15 июня россияне запустили ещё один дрон в направлении Киево-Печерской лавры. Сотрудники ГСЧС оказались в опасности.
Как рассказал генеральный директор НЗ «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, второй дрон прилетел к территории собора около 5 утра. Удар на себя принял крест на оборонительной башне Иоанна Кущника.
- Крест, возможно, спас спасателей, которые работали на территории Успенского собора. Именно он принял на себя удар второго российского дрона. Из-за этого беспилотник изменил траекторию и не попал в спасателей, находившихся здесь, – рассказал Остапенко.
Пока что богослужения в Успенском соборе не проводятся. Там сейчас устанавливают временное укрытие, после чего будут обсуждать вопрос о том, как возобновить богослужения. По предварительным данным, на реставрацию собора уйдет около двух лет.