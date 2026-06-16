Состояние богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд 2 16.06.2026, 18:03

До $13,3 трлн.

К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже 15 июня состояние 500 самых богатых людей мира суммарно увеличилось на $336 млрд, что считается крупнейшим приростом за день в истории, пишет Bloomberg.

По данным агентства, совокупное состояние указанных лиц теперь оценивается в $13,3 трлн.

Американский предприниматель Илон Маск увеличил свой отрыв от остальных: его состояние выросло более чем на 10% и сейчас составляет $1,27 трлн, указало агентство. Состояние 12 человек в конце списка достигло $7,9 млрд у каждого, что служит самым высоким показателем за всю историю индекса миллиардеров.

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