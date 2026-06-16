ВСУ с помощью дронов добрались до Мариуполя и уничтожили склад российских дронов 16.06.2026, 18:14

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Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» нанесли удар по складу российских беспилотников во временно оккупированном Мариуполе.

Удар был нанесен в ходе операции по объекту, расположенному в промышленной зоне вблизи микрорайона Западный.

По имеющейся информации, склад БПЛА принадлежал одному из подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 5-й общевойсковой армии РФ.

Для выполнения боевой задачи операторы полка применили ударные дроны украинского производства компании Fire Point.

В Силах беспилотных систем отмечают, что это не первое результативное поражение объектов противника в оккупированном Мариуполе, осуществленное подразделением «Рейд».

Ранее операторы полка нанесли удар по территории металлургического комбината «Азовсталь», где поразили новейшую модификацию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С2».

Кадры боевых действий опубликовали бойцы в своем Telegram-канале.

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