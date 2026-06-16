SpaceX вышла на пятое место в рейтинге самых дорогих компаний мира 16.06.2026, 18:39

Фото: SpaceX

Сейчас ее рыночная стоимость составляет почти $2,8 трлн.

Рыночная капитализация компании Илона Маска SpaceX выросла больше чем на 10% с открытия торгов во вторник. Сейчас ее рыночная стоимость составляет почти $2,8 трлн.

SpaceX поднялась на пятое место в списке самых дорогих компаний мира, обогнав Amazon ($2,7 трлн). Сейчас компания Илона Маска делит рейтинг с Nvidia Corp. ($5,14 трлн), Alphabet Inc. ($4,46 трлн), Apple Inc. ($4,35 трлн) и Microsoft Corp. ($2,97 трлн).

SpaceX вышла на технологическую биржу Nasdaq 12 июня. Компания провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за акцию. В начале торгов она оценивалась в $1,77 трлн.

Спустя два дня акции SpaceX подорожали до $199,15 за бумагу. После IPO SpaceX Илон Маск стал первым триллионером в мире.

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