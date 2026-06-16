Бензоколонка без бензина Александр Черненко

16.06.2026, 18:46

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СБУ лишает РФ звания «страны-бензоколонки».

Когда-то тогдашний президент США Барак Обама назвал Россию «страной-бензоколонкой». На Московии очень обиделись на такое высказывание американца.

Что ж, действительно, пришло время внести определенные коррективы в это выражение. Дроны СБУ лишили Россию этого звания. Оказалось, что статус «страны-бензоколонки» еще нужно заслужить. Ведь бензоколонка – это когда бензин есть. А когда нефтебазы горят, НПЗ постоянно пылают от дронов СБУ, а бензин – по талонам в половине регионов, то это уже не энергетическая сверхдержава. Это государство, которое постепенно теряет контроль над собственной топливной системой.

То, что делают подчиненные главы СБУ Евгения Хмары и их дальнобойные дроны, многие до сих пор оценивают по количеству попаданий. Их действительно много. О почти ежедневных поражениях мы не могли и мечтать еще год назад. Но главный результат измеряется не количеством пожаров, а количеством проблем, которые возникают после них. Каждый удар СБУ по российскому НПЗ, каждая уничтоженная нефтебаза, каждый сожженный резервуар – это не просто минус на тысячи тонн топлива. Это удар по уверенности российской экономики в собственной неуязвимости.

В Москве десятилетиями считали, что могут безнаказанно качать нефть, продавать ее миру и финансировать любые военные авантюры. Но теперь вдруг выяснилось, что нефть сама по себе ничего не стоит. Ее еще нужно довезти, сохранить, переработать, отгрузить и доставить потребителю. Именно по этим звеньям системно бьет СБУ.

Сегодня утром видим успешный удар СБУ по московскому НПЗ. «Лучшая в мире ПВО» вокруг Москвы не помогла.

Кроме того, только за последние дни – прилеты по ключевому комплексу перевалки «Таманьнефтегаз», по нефтебазе Росрезерва «Темп» и по ряду других объектов. Все они создают для России проблему, которую нельзя решить пропагандой. Резервуар не отремонтирует Соловьев. Установку переработки не запустит Путин. А пожар на терминале не потушит очередное заявление российского МИД.

Хуже всего для Кремля то, что эта кампания имеет накопительный эффект. Россия еще может скрыть один удар. Кремлевский дед может преуменьшить последствия второго. Но когда атаки становятся регулярными, система начинает терять запас прочности.

Сегодня Россия тратит ресурсы не на развитие нефтяной отрасли, а на заделывание дыр. Не на строительство новых мощностей, а на восстановление старых. Не на увеличение экспорта, а на борьбу с внутренним дефицитом. Фактически украинская спецслужба заставила одного из крупнейших нефтяных государств мира воевать за собственный бензин. И это, наверное, самый болезненный парадокс для Кремля. Путин начинал войну, рассчитывая использовать энергетику, как оружие против других. Но спустя годы именно энергетика стала одной из его самых уязвимых точек. С удовольствием смотрел на кадры «СВОшника», который приехал из оккупированного Крыма и бегает с канистрой по заправкам Краснодара. Везде получает отказ. «На бензоколонке бензина нет».

Главный результат ударов СБУ заключается даже не в уничтоженных резервуарах и не в миллиардных убытках. Главный результат в том, что Россия постепенно теряет свое ключевое преимущество. Она теряет способность легко превращать нефть в деньги, а деньги – в войну. Именно поэтому каждый новый удар по нефтяной инфраструктуре имеет крайне важное значение. Это часть большой кампании главы СБУ Хмары по истощению российской экономики. Кампании, которая бьет прямо по фундаменту РФ.

«Страна-бензоколонка» без бензина выглядит не страшно. Она выглядит беспомощно.

Александр Черненко, Цензор.НЕТ

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