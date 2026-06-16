В Украине для спецслужб разработали дрон с автоматом 16.06.2026, 19:42

Фото: militarnyi.com

Фотофакт.

Украинские разработчики создали дрон Drone Squad Fury, который может сбрасывать минометные мины, а также вести по противнику огонь из автомата.

Об этом в комментарии «Милитарному» заявил представитель компании OM Defense Systems.

Новую разработку представили на выставке Eurosatory.

Фото: militarnyi.com

По словам представителя оборонной компании, их беспилотник может использоваться как платформа для разных средств. В частности, на него можно установить как минометные боеприпасы весом до 15 кг, так подвес с автоматом.

Также есть возможность усилить беспилотник различными способами связи, в том числе и терминалом Starlink.

Версия с автоматом была разработана специально для украинских спецслужб. Но должной эффективности она не продемонстрировала.

«Мы сделали, передали им, они испытали, но потом все же перешли к классическому сбросу боеприпасов. Здесь мы больше хотели показать, что можем реализовать на этом дроне практически любое решение «, - уточнил представитель OM Defense Systems.

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