В книге за $35 обнаружили записку Альберта Эйнштейна 1 16.06.2026, 18:51

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Она адресована другу великого ученого.

В университетской библиотеке Дортмунда обнаружили ранее неизвестную дарственную надпись Альберта Эйнштейна, сделанную в 1952 году. Уникальная находка была сделана во время разбора крупной коллекции американской литературы, переданной библиотеке профессором-американистом Вальтером Грюнцвайгом.

Речь идет о личной надписи, оставленной на форзаце книги Socialism and American Life, изданной в 1952 году Принстонским университетским издательством. Посвящение адресовано другу Эйнштейна и впоследствии его душеприказчику Отто Натану. В тексте Эйнштейн называет его «дорогим другом и святым» и упоминает «заблуждения его коллег».

Книга была приобретена профессором Грюнцвайгом в 1993 году в Нью-Йорке за 35 долларов в антикварном магазине Strand. Среди большого количества купленных изданий он не обратил внимания на рукописную надпись. Лишь при передаче коллекции библиотеке сотрудники обнаружили автограф.

Подлинность записи была подтверждена специалистами, которые сравнили ее с другими известными образцами рукописей Эйнштейна.

Как отмечают в библиотеке, книга связана с окружением еврейских интеллектуалов-эмигрантов в США середины XX века. Отто Натан, адресат надписи, был экономистом, эмигрировавшим из Германии после 1933 года и работавшим в Принстоне, где он познакомился с Эйнштейном. Позже он стал одним из распорядителей его наследия.

В библиотеке подчеркивают, что эта находка является редким примером личного автографа Эйнштейна, не зафиксированного в известных архивах. Представление коллекции и публичная презентация надписи состоятся 18 июня в университетской библиотеке Дортмунда.

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